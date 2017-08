PSV trekt in spektakelstuk aan het langste eind tegen AZ

PSV is het nieuwe seizoen begonnen met een driepunter. In een aantrekkelijke wedstrijd tegen AZ trok de ploeg van Phillip Cocu aan het langste eind: 3-2. Het was een welkome overwinning, na een zwakke voorbereiding en de uitschakeling in de derde voorronde van de Europa League. AZ maakt zich vooral zorgen om Calvin Stengs, die een op het oog zware blessure opliep in de openingsfase.

Vooraf waren de camera's vooral op zoek naar Diego Maradona, die met zijn club Al-Fujairah SC op trainingskamp is in Nederland en op de tribune van het Philips Stadion zat. De Argentijnse legende zag dat de wedstrijd voor AZ dramatisch begon. Stengs kwam te laat bij een duel met Santiago Arias en schreeuwde om hulp. Het toptalent raakte geblesseerd aan zijn knie en moest per brancard van het veld worden gehaald. Dabney dos Santos was zijn vervanger en de invaller liet zich al gauw gelden met het openingsdoelpunt. Kort nadat Hirving Lozano een enorme kans miste op de 1-0, sloeg Dos Santos toe aan de overzijde.

Jeroen Zoet had geen antwoord op het van richting veranderde schot van de linksbuiten, nadat Joris van Overeem een slim overstapje deed. PSV speelde niet slecht en kwam via Lozano langszij. De Mexicaan trok het strafschopgebied binnen, stuurde Ron Vlaar het bos in en schoot raak in de korte hoek. Hij had er nog meer moeten maken: Jonas Svensson greep acrobatisch in nadat Lozano doelman Marco Bizot al had gepasseerd en even daarna schoot Lozano in een één-op-één-situatie op de lat. Niet alleen PSV trof het aluminium, want een afstandsschot van Alireza Jahanbakhsh spatte uiteen op de paal.

Ook in de tweede helft lag het tempo hoog. PSV kwam op een 2-1 voorsprong dankzij Gastón Pereiro, die Svensson te kijk zette met een fraaie actie en vervolgens met succes uithaalde. De bal leek houdbaar voor Bizot, maar de keeper kreeg het leer niet onder controle. Even daarna liet Wout Weghorst een enorme kans op de gelijkmaker onbenut. Na een heerlijke pass van Van Overeem liet de afronding van Weghorst te wensen over. Jeroen Zoet had vervolgens moeite met een knal van Jahanbakhsh en kon ternauwernood redding brengen in de korte hoek.

AZ bleef dus zoeken naar de 2-2, maar kwam een kwartier voor tijd op een nog grotere achterstand. Na een kopbal van Pereiro, die werd gekeerd door Bizot, kon Marco van Ginkel in tweede instantie eenvoudig binnenwerken. De wedstrijd leek beslist, maar AZ vond toch weer de aansluiting. Kort na zijn doelpunt beging Van Ginkel volgens arbiter Björn Kuipers een overtreding op Jahanbakhsh in het strafschopgebied. Weghorst bleef koel vanaf elf meter, waarna PSV overeind bleef in de spannende slotfase. Jürgen Locadia liet na om de wedstrijd in het slot te gooien.