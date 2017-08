Pröpper moet in slotfase toch buigen voor Manchester City met Brighton

Manchester City heeft zaterdagavond optimaal weten te profiteren van het puntverlies van Liverpool en Chelsea eerder dit weekeinde. The Citizens hadden het zeker niet gemakkelijk met het Brighton & Hove Albion van Davy Pröpper, maar slaagden er in de slotfase uiteindelijk toch in de overwinning veilig te stellen: 0-2.

Nadat Brighton begin deze week voor minimaal dertien miljoen euro een akkoord wist te sluiten met PSV over de overgang van Pröpper naar de Engelse kustplaats, had manager Chris Hughton in de seizoensouverture van de promovendus direct een basisplaats over voor de Oranje-international. Pröpper maakte deel uit van een viermansmiddenveld en wist titelfavoriet City in de eerste helft uitstekend tegenstand te bieden met zijn teamgenoten.

Brighton werd weliswaar met grote regelmaat met de rug tegen de muur gezet door het sterrenensemble van Josep Guardiola, maar slaagde erin zijn doel schoon te houden in de eerste 45 minuten. Gabriel Jesus kreeg na een half uur spelen de beste kans in het eerste bedrijf voor het bezoek uit Manchester, maar zijn kopbal werd onschadelijk gemaakt door Mathew Ryan. De Braziliaan leek City vlak daarvoor al op voorsprong te brengen, maar zijn treffer werd door scheidsrechter Michael Oliver geannuleerd vanwege hands.

Vlak na de onderbreking kreeg ook aanvalscompagnon Sergio Agüero een goede mogelijkheid na geschutter in de defensie van de thuisploeg, maar Lewis Dunk wist de weifelende Argentijn op het laatste moment toch nog een halt toe te roepen. Brighton wist zo lang gelijke tred te houden met City, maar moest in het laatste kwart van het duel toch nog buigen voor de grootmacht. Agüero kon eerst scoren na een intelligente pass van David Silva, waarna Dunk een kwartier voor tijd met een eigen doelpunt de eindstand bepaalde.