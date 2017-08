Koeman geniet: ‘Hij is op zijn positie nog altijd een van de allerbesten’

Wayne Rooney beleefde zaterdag een fraaie rentree bij Everton in de Premier League. De teruggekeerde aanvaller hielp the Toffees met een knappe kopbal aan een 1-0 overwinning op Stoke City in de eerste wedstrijd van het seizoen. Rooney is blij dat hij meteen van grote waarde kon zijn voor zijn nieuwe club.

"Het was een opluchting. Ik voelde veel emoties", beschrijft Rooney het moment na zijn winnende doelpunt. "Het doet me persoonlijk veel om de winnende te maken op Goodison Park. Ik voel me hier thuis sinds ik mijn eerste stappen op het trainingsveld zette. Ik wachtte hier heel lang op."

Het doelpunt van Rooney viel vlak voor rust. Ronald Koeman moet in gesprek met de BBC erkennen dat Everton verder geen indrukwekkende partij speelde. "De punten zijn erg welkom, want het is altijd de vraag hoe zo'n eerste speeldag verloopt. We speelden niet zoals we zouden willen. We oogden nerveus aan de bal en daarom veranderde ik in de rust het systeem."

"We moeten nog veel beter worden', doceert de oefenmeester. Het optreden van Rooney kon Koeman wel bekoren en de Nederlander is blij voor het teruggekeerde kind van de club. "Wayne toonde aan dat hij op zijn positie nog steeds een van de beste spelers ter wereld is. Hij was op zijn gemak aan de bal en nam goede beslissingen. Het was een fraaie goal."