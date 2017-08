Bendtner waarschuwt Ajax met wereldgoal in topper tegen Molde FK

Nicklas Bendtner is klaar voor de krachtmeting met Ajax. De spits gidste Rosenborg BK vorige week met twee doelpunten langs Kristiansund (4-1) en was zaterdag opnieuw van groot belang. In de kraker tegen nummer drie Molde FK maakte de Deen een werelddoelpunt, waarmee hij de comeback van Rosenborg op gang bracht. Uiteindelijk wonnen de bezoekers met 1-2.

Bendtner kreeg de bal zeventien minuten voor tijd in het strafschopgebied van Mike Jensen. De voormalig aanvaller had een prachtige 'trivela' in huis en plaatste de bal diagonaal in de bovenhoek. Het bekende de 1-1, want Fredrik Brustad had de thuisploeg na drie minuten al op voorsprong gebracht. Vijf minuten voor tijd greep Rosenborg de leiding dankzij Anders Konradsen.

Rosenborg verstevigt zodoende zijn koppositie in Noorwegen. Het team van Kåre Ingebrigtsen geniet na negentien competitiewedstrijden een voorsprong van acht punten op naaste achtervolger Sarpsborg 08, dat later dit weekend nog wel in actie komt. Het eerste duel met Ajax staat donderdag op het programma in Amsterdam; de return volgt een week later.