Fenerbahçe kondigt komst Braziliaans international met originele video aan

Fenerbahçe heeft zich weten te versterken met Giuliano Victor De Paula. De Turkse topclub maakt zaterdagavond op originele wijze bekend een akkoord te hebben bereikt met Zenit Sint-Petersburg over de overgang van de 27-jarige middenvelder, die naar verluidt voor vier seizoenen heeft getekend in Istanbul.

Fenerbahçe heeft de komst van de dertienvoudig Braziliaans internatonal via Twitter aangekondigd met een video, waarop te zien is hoe de club gehoor geeft aan de roep van de supporters om de transfer wereldkundig te maken. Met de transfer is volgens diverse Turkse media circa zeven miljoen euro gemoeid.

Giuliano begon zijn loopbaan in eigen land bij Paraná en kwam via Internacional in 2011 in Oekraïne terecht bij Dnipro Dnipropetrovsk. Hij keerde na drie jaar tijdelijk terug naar Brazilië om voor Grêmio te gaan voetballen, maar Zenit besloot de middenvelder vorige zomer toch weer naar Europa te halen. Het afgelopen was Giuliano in 28 competitiewedstrijden goed voor 8 doelpunten.