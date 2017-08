‘West Ham heeft Europees kampioen voor minimaal 30 miljoen euro binnen’

William Carvalho lijkt de volgende miljoenenaankoop van West Ham United te worden. Engelse en Portugese media melden zaterdagavond dat de middenvelder van Sporting Portugal momenteel een medische keuring in Londen ondergaat. Dat verklaart ook de afwezigheid van de 25-jarige Portugees A-international vrijdagavond in het competitieduel tussen Sporting en Vitória Setúbal (1-0).

Jorge Jesus gaf na afloop dat Carvalho 'een zeer gewilde voetballer' is. "Het was om William en Sporting te beschermen", zo verzekerde de oefenmeester van de club uit Lissabon. Met de naderende overgang van de Europees kampioen van 2016 naar Oost-Londen is een maximumbedrag van naar verluidt veertig miljoen euro gemoeid. West Ham zou een formeel voorstel van dertig miljoen euro hebben gedaan, plus maximaal tien miljoen euro aan variabele bonussen.

Sporting wees geïnteresseerde clubs tot dusver op de vraagprijs van veertig miljoen euro, maar zou inmiddels de voorgestelde constructie van West Ham hebben geaccepteerd. De middenvelder zelf zou enkele dagen geleden een vijfjarig contractvoorstel van de Premier League-club hebben geaccepteerd. De club van manager Slaven Bilic versterkte zich eerder met Pablo Zabaleta, Javier Hernández, Marko Arnautovic, Sead Haksabanovic en haalde Joe Hart op huurbasis bij Manchester City op.