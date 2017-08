Competitiegenoten willen profiteren van omslag bij Tottenham inzake Janssen

Tottenham Hotspur krijgt opnieuw de kans om Vincent Janssen te verkopen. Volgens de Daily Mail heeft zowel Stoke City als West Bromwich Albion het voorzien op de voormalig topscorer van de Eredivisie. Eerder werden Olympique Marseille, Lazio, Crystal Palace, Borussia Mönchengladbach en PSV al in verband gebracht met Janssen.

Naar verluidt is Tottenham bereid om biedingen in overweging te nemen. Daarmee lijkt de club van mening veranderd, want vorige maand schreef de Daily Mail dat Mauricio Pochettino de knoop over de toekomst van Janssen had doorgehakt. De 23-jarige aanvaller zou deze jaargang de kans om te bewijzen dat hij geen miskoop is, luidde de berichtgeving. Duidelijk is echter dat Janssen tweede viool speelt achter Harry Kane en dus niet onmisbaar is.

De Oranje-international kwam een jaar geleden voor 20 tot 22 miljoen euro over van AZ. De verwachtingen waren hooggespannen voor zijn debuutseizoen, maar in 27 optredens in de Premier League kwam de Nederlander tot slechts 2 doelpunten. Janssen ligt nog drie seizoenen vast op White Hart Lane. Met Tottenham bereidt hij zich voor op de seizoensouverture op bezoek bij Newcastle United van zondagmiddag.