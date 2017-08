De Boer ondanks dramatisch debuut optimistisch: ‘Ik heb goede punten gezien’

Frank de Boer beleefde zaterdag een debuut om snel te vergeten bij Crystal Palace. De trainer zag zijn elftal in eigen huis met 0-3 onderuitgaan tegen promovendus Huddersfield Town. De Boer was dan ook niet te spreken over de prestatie van the Eagles.

"Dit is een valse start. Je hoopt natuurlijk het thuisvoordeel te benutten en te beginnen met drie punten", vertelde hij voor de camera van Ziggo Sport. Palace incasseerde halverwege de eerste helft in een tijdsbestek van slechts drie minuten twee doelpunten. "We begonnen vrij aardig, maar gaven het binnen vijftien minuten weg. Daarna kregen we weer wat controle, maar verzuimden we om de aansluitingstreffer te maken. Dan ga je risico nemen om alsnog dat doelpunten te maken en krijg je de 3-0 om je oren. Dat is helemaal zuur."

"Ik heb zeker goede, positieve punten gezien", vervolgde De Boer. "Maar je moet negentig minuten geconcentreerd zijn. Dat waren we niet en daar betalen we de rekening voor. Het is de eerste wedstrijd, er was bij sommigen wat spanning. Dat is normaal. Het gaat zeker goedkomen. We hebben genoeg dreigende momenten gehad, maar die benutten we niet. Normaal krijg je niet zo veel kansen in de Premier League. Zoals ik al zei, gaven we het in een kwartier weg. Maar een wedstrijd duurt geen 75 minuten. Dat is een dure les."