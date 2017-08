Sánchez ontbreekt in Almelo en lijkt laatste duel voor Ajax gespeeld te hebben

Davinson Sánchez lijkt zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld te hebben. De Colombiaanse centrumverdediger zit niet bij de selectie van de Amsterdammers voor het competitieduel van zaterdagavond met Heracles Almelo, zo weet De Telegraaf te melden. Sánchez werd eerder op de dag al in verband gebracht met een vertrek naar Tottenham Hotspur.

Een transfer van Sánchez naar Engeland lijkt zodoende slechts een kwestie van tijd. Tottenham zou zich met een bod van veertig miljoen euro gemeld hebben bij Ajax, dat in eerste instantie niet leek mee te willen werken aan een overgang van de verdediger. Ajax zou Sánchez een topaanbieding hebben gedaan teneinde hem in Amsterdam te houden, maar die lijkt dus niet het gewenste effect te hebben gesorteerd. Zijn huidige contract loopt nog door tot halverwege 2021.

Sánchez is niet met de spelersgroep van Marcel Keizer afgereisd naar Almelo voor de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. De mandekker kwam vorig seizoen voor vijf miljoen euro over van Atlético Nacional en maakte direct indruk in zijn debuutjaar. Hij was een stabiele factor in het elftal dat op een tweede plaats eindigde in de Eredivisie en de finale van de Europa League haalde, welke uiteindelijk verloren ging tegen Manchester United.