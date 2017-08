Vijftien dingen die je moet weten in aanloop naar Barcelona - Real Madrid

Barcelona en Real Madrid zijn zondagavond en woensdagavond elkaars tegenstander in de strijd om de Spaanse Super Cup. Het is voor Ernesto Valverde zijn officiële debuut op de bank van de Catalanen, terwijl Zinédine Zidane zijn zevende prijs in negentien maanden tijd kan veroveren. Opta blikt vooruit op de Clásico, zondag vanaf 22.00 uur in het Camp Nou.

· Luis Suárez was goed voor vier treffers in zijn zes ontmoetingen met Real Madrid, in alle competities. Sinds de overgang van de Uruguayaan naar Barcelona scoorde geen enkele voetballer vaker tegen los Merengues (Antoine Griezmann evenveel).

· Barcelona heeft de meeste Spaanse Super Cups in zijn bezit: twaalf stuks. Aartsrivaal Real Madrid is een goede tweede, met negen trofeeën.

· Barcelona won in zeven van de laatste negen deelnames de Spaanse Super Cup. Alleen in 2012 tegen het Real Madrid van José Mourinho en in 2015 tegen het Athletic Club van Ernesto Valverde, de huidige coach van de Catalanen, dolf Barcelona het onderspit.

· Real Madrid heeft op dat gebied minder goede statistieken. In slechts twee van de laatste vijf deelnames ging de Spaanse Super Cup naar los Merengues: in 2008 ten koste van het Valencia van Unai Emery en in 2012 ten koste van het Barcelona van wijlen Tito Vilanova.

· Zinédine Zidane kan de tweede Madridista worden die de Spaanse Super Cup zowel als speler (2001 en 2003) en als trainer (2017) wint, na Bernd Schuster (1990 als speler en 2008 als trainer).

· De Fransman kan zondag de eerste trainer van Real Madrid ooit worden die zijn eerste drie Clásicos buitenshuis zónder nederlaag afsluit. De voorgaande twee uitduels met de Catalanen eindigden in een overwinning en een gelijkspel.

· Barcelona won maar één van de zes edities van de Spaanse Super Cup waarin Real Madrid de tegenstander was. Dat was in 2011: een 2-2 gelijkspel in het Santiago Bernabéu en een 3-2 overwinning in het Camp Nou.

· Ook niet onbelangrijk: Real Madrid won tot dusver altijd de Spaanse Super Cup in de edities waarin het heenduel in het Camp Nou werd afgewerkt: 1990, 1997 en 2012.

· Niemand kan tippen aan het aantal doelpunten van Lionel Messi in de Spaanse Super Cup: twaalf stuks. Oud-aanvaller Raúl volgt met zeven voltreffers.

· Met 23 treffers is Messi de topscorer aller tijden in de geschiedenis van de Clásico. Hij heeft in de laatste vijf thuiswedstrijden van Barcelona tegen Real Madrid echter niet één keer het net gevonden. Zijn slechtste thuisreeks ooit tegen de aartsrivaal.

· Barcelona won slechts vier van de twaalf Clásicos die in het kader van de Spaanse Super Cup werden afgewerkt: twee remises, zes nederlagen. Deze vier overwinningen kwamen allemaal in het Camp Nou tot stand en waren bovendien met minimaal verschil.

· Barcelona heeft in elk van de laatste 23 Clásicos, alle competities meegerekend, minimaal één doelpunt gemaakt. De beste doelpuntenreeks in de geschiedenis van de beladen ontmoeting.

· Cristiano Ronaldo staat op zestien doelpunten in de historie van de Clásico. De Portugees is nog maar twee treffers verwijderd van de Madrileense topscorer aller tijden op dat gebied: wijlen Alfredo Di Stéfano, met achttien goals.

· Cristiano Ronaldo was in zijn laatste tien visites aan het Camp Nou, alle competities meegerekend, goed voor tien doelpunten. Karim Benzema was driemaal de aangever.

· Ernesto Valverde won slechts één van de laatste dertien ontmoetingen met Real Madrid, alle competities meegerekend: een 1-0 zege in San Mamés in maart 2015. De rest ging verloren (tien keer) of eindigde in een gelijkspel (tweemaal).