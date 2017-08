‘Als Coutinho weggaat komen er rellen, en daar ga ik aan meedoen’

Jamie Carragher verwacht nog altijd dat Philippe Coutinho bij Liverpool blijft. De spelmaker diende vrijdag een transferverzoek in, dat werd afgewezen door the Reds. Carragher voorspelde eerder deze week dat Coutinho nergens heengaat en dat er 'rellen' zouden volgen als de Braziliaan wel verkast. Daar blijft de analist in gesprek met Sky Sports bij.

Coutinho ontbrak zaterdag in het spektakelstuk tegen Watford (3-3) door blessureleed. Barcelona heeft het voorzien op de creatieve aanvallende middenvelder, die nog vijf jaar onder contract staat op Anfield. "Om eerlijk te zijn verwachtte ik niet dat hij een transferverzoek zou indienen. Hij leek me niet dat type speler, maar ik weet niet meer wat dat precies betekent. Vroeg of laat zijn we allemaal dat type", zegt Carragher.

De clubicoon van Liverpool, die tussen 1996 en 2013 het shirt van de club droeg, erkent verrast te zijn door het nieuws. Het transferverzoek volgde kort nadat de eigenaars van Liverpool een statement publiceerden waarin werd aangekondigd dat biedingen op Coutinho niet worden overwogen. "Of het een reactie was op het statement van Liverpool, weet ik niet. De situatie is vergelijkbaar met die van Luis Suárez, die een transferverzoek indiende maar van de eigenaars moest blijven."

"Toch had je altijd het gevoel dat hij nog maar een jaar zou blijven", vervolgt Carragher, die de timing van het transferverzoek niet juist vindt. "Als een club in mei meer dan honderd miljoen pond had geboden, en je vervangers op het oog had, was dit transferverzoek begrijpelijk. Maar Liverpool heeft nu geen tijd meer om hem te vervangen. Het lukt ze nu al niet om spelers te halen en ze hebben geld zat. Ik kan me niet voorstellen dat de club Coutinho laat gaan. Als dat gebeurt, komen er rellen. En daar ga ik aan meedoen."