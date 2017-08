‘Van het WK 2010 zag ik álle duels, en nu speel ik met Sneijder en Robben’

Matthijs de Ligt hoopt deze maand opnieuw deel uit te maken van de selectie van het Nederlands elftal. Oranje werkt op 31 augustus een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd af tegen Frankrijk en treedt vier dagen later aan tegen Bulgarije. Hoewel De Ligt de laatste twee interlandperiodes bij de selectie zat, rekent hij nergens op.

De verdediger van Ajax maakte eind maart 2017 zijn debuut in het verloren WK-kwalificatieduel met Bulgarije (2-0) en speelde bij beide tegendoelpunten een negatieve rol. Twee maanden later stond hij op het veld in de oefenwedstrijd tegen Marokko (1-2 zege). "Een vaste international wil ik mezelf nog niet noemen, want we zitten ruim in de goede centrale verdedigers", vertelt hij aan De Telegraaf.

"Ik ben sowieso supertrots. Van het WK 2010 heb ik alle wedstrijden gezien, álle, dus niet alleen van het Nederlands elftal. En dan stond ik daarna op het pleintje te voetballen met het idee ’Ik ben Sneijder, Robben of Van Persie’. En nu speel ik met twee van de drie samen: ge-wel-dig!", glundert De Ligt. De zaterdag achttien jaar geworden mandekker laat zich niet uit het veld slaan door zijn zwakke debuut bij Oranje.

"Begrijp me goed, het liefst maak ik deze fouten niet", benadrukt hij. "Maar als je dat soort momenten hebt, is het zaak niet van slag te raken. Je moet door. Ik ben niet iemand die dan zijn frustratie thuis afreageert door een deur in te trappen of een asbak door de woonkamer te gooien."