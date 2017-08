Tien dingen die je moet weten in aanloop naar Man United - West Ham

De krachtmeting tussen Manchester United en West Ham United van zondag is het laatste duel van de eerste speeldag in het nieuwe Premier League-seizoen. Voetballiefhebbers zijn benieuwd naar de vernieuwde elftallen van José Mourinho en Slaven Bilic. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Old Trafford, waar om 17.00 uur wordt afgetrapt.

· Drie van de laatste vijf onderlinge Premier League-duels eindigden in een remise. Zowel Manchester United als West Ham United stapte eenmaal als winnaar van het veld.

· Manchester United verloor niet één van de laatste negen Premier League-duels voor eigen publiek met West Ham United: zeven zeges, twee remises. De laatste nederlaag tegen de Oost-Londenaren op Old Trafford was op de laatste speeldag van 2006/07.

· Geen enkele club won vaker op de eerste speeldag van de Premier League dan Manchester United: zestien keer, evenveel als Chelsea.

· West Ham United en seizoensouvertures, dat is geen gelukkige combinatie. Liefst tien keer gingen the Hammers op een eerste speeldag van een Premier League-seizoen onderuit, meer dan wie dan ook.

· José Mourinho won zeven van zijn acht voorgaande seizoensouvertures in de Premier League. Eén keer moest hij genoegen nemen met een remise.

· De Portugees verloor nog nooit een thuisduel op zondag in welke competitie of voor welke werkgever dan ook: 86 zeges en 26 remises in 112 officiële thuisduels.

· Romelu Lukaku scoorde tussen 2013 en 2016 in zeven opeenvolgende Premier League-wedstrijden van Everton tegen West Ham United. In de laatste ontmoeting met de Londenaren, in april in het London Stadium, kwam hij echter niet tot scoren.

· Javier Hernández was goed voor 37 treffers in 103 Premier League-duels van zijn ex-werkgever Manchester United. Dat komt neer op een doelpunt in elke 130 minuten.

· Joe Hart kan de eerste bezoekende keeper worden die driemaal zijn doel schoon houdt op Old Trafford. Dat deed hij al eerder met Manchester City in maart 2014 en oktober 2015.

· Vijf van de laatste zes Premier League-doelpunten van West Ham United tegen Manchester United kwamen voort uit een dood spelmoment: één corner, vier vrije trappen.