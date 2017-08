Liverpool loopt in seizoensopener laat averij op in Watford

Liverpool is er zaterdagmiddag in zijn eerste wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen niet in geslaagd om te winnen. De club van de in de basis startende Georginio Wijnaldum kwam tegen Watford twee keer terug van een achterstand, maar kreeg uiteindelijk diep in blessuretijd de 3-3 om de oren. Mohamed Salah luisterde zijn officiële debuut wel op met een doelpunt, terwijl de door Barcelona begeerde Philippe Coutinho ontbrak door een rugblessure.

Liverpool kon zeven minuten na de aftrap nog opgelucht ademhalen toen een poging van Roberto Pereyra van de lijn werd gehaald, maar had bij de daaropvolgende corner minder geluk. Stefano Okaka torende boven alles en iedereen uit en passeerde met het hoofd de kansloze Simon Mignolet. Voor Daryl Janmaat kwam er vervolgens na achttien minuten spelen wegens een blessure alweer een einde aan het treffen en de Nederlander moest toekijken hoe Sadio Mané een minuut of tien later de bezoekers op gelijke hoogte bracht.

Lang kon Liverpool echter niet op zijn lauweren rusten na deze gelijkmaker, want drie minuten later was het alweer raak. The Reds kregen de bal na ongelukkig uitverdedigen niet weg, waarna het leer voor de voeten van Abdoulaye Doucouré viel. De Fransman drukte gedecideerd af en Mignolet moest de bal wederom uit het net vissen. Liverpool moest daarna opnieuw in de achtervolging en Mané en Salah slaagden er ondanks goede kansen niet in om de stand voor de rust nog gelijk te trekken.

Vier minuten na de onderbreking maakte voormalig Ajax-doelwit Richarlison zijn debuut voor the Hornets en de Braziliaan stond net vijf minuten op het veld toen zijn landgenoot in het doel in de fout ging. Heurelho Gomes maakte een overtreding op de aanstormende Salah en Roberto Firmino stuurde de voormalige PSV’er vanaf de stip beheerst de verkeerde hoek in. Tijd om van die teleurstelling te bekomen kreeg Watford niet, want twee minuten na de gelijkmaker viel ook de 2-3.

Firmino vond met een knappe bal Salah, waarna de Egyptenaar zijn eerste officiële doelpunt voor Liverpool op het scorebord zette. De koek leek daarna een beetje op bij Watford, aangezien het in een tijdsbestek van vijf minuten drie goede kansen weggaf. Alberto Moreno en Dejan Lovren stuitten echter op Gomes, terwijl Joël Matip de bal uit een corner met het hoofd op de lat hamerde. Wijnaldum kreeg in de sotfase nog een goede mogelijkheid om Klopp wat rustiger op de bank te laten zitten, maar schoot uit kansrijke positie hoog over. Die misser bleek diep in de blessuretijd een dure toen Miguel Britos de bal na een klutssituatie van dichtbij binnen kon koppen.