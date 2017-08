Huntelaar: ‘Dan ga je uit positie lopen, het moet zeker nog beter’

Toen Ajax in de return tegen OGC Nice bij een 2-2 stand op zoek moest naar de winnende goal, bracht Marcel Keizer Klaas-Jan Huntelaar in de ploeg om naast Kasper Dolberg te gaan spelen. De routinier maakt onderdeel uit van een ‘plan B’ van de Ajax-trainer als de Amsterdammers per se een doelpunt nodig hebben.

“We hebben erop getraind. We spelen de lange bal op Davinson Sánchez, Kasper en ik staan daaromheen om te proberen tot een schot te komen. Je moet eigenlijk altijd de verste man aanspelen. Die kan dan terugleggen en dan hebben de andere twee hun gezicht richting doel.”, legt Huntelaar uit in gesprek met Ajax Life.

Het lukte de Amsterdammers echter niet meer om tot scoren te komen tegen les Aiglons en volgens Huntelaar is er nog wel wat werk aan de winkel: “Een paar keer kwam er een bal die net niet goed was. Dan ga je automatisch uit positie lopen. Het moet zeker nog beter.” Keizer lijkt in ieder geval meer opties te willen hebben dan de standaardopstelling en blijft daar ook op trainen: “De rest van het team moet weten wat ze in dat geval moeten doen.”