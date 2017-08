‘Alleen als Van Persie zich kan schikken in rol op de bank, kan het werken’

Bij Feyenoord hoopt men nog altijd dat in de komende weken de terugkeer van Robin van Persie gerealiseerd kan worden. Volgens Gertjan Verbeek is de komst van de 34-jarige aanvaller helemaal niet nodig. De oefenmeester verwacht ook niet dat Van Persie de concurrentiestrijd met Nicolai Jörgensen zou winnen.

“Van Persie is zijn hele leven nog nooit een voortrekker geweest. Nu zou hij dat op zijn oude dag moeten zijn? Hij heeft een heel ander karakter en mentaliteit dan Dirk Kuyt. Niet slechter, maar anders”, zegt Verbeek in gesprek met NRC Next. Hij verwacht niet dat Van Persie de eerste spits zou worden in De Kuip.

“Alleen als Michiel Kramer vertrekt en Van Persie zich kan schikken in zijn rol op de bank, kan het werken”, stelt de ex-trainer van Heracles Almelo, sc Heerenveen, Feyenoord, AZ, 1. FC Nürnberg en VfL Bochum. Ronald de Boer sluit zich aan bij de mening van Verbeek. “Als hij zich vervolgens ook zo opstelt in de groep, positief naar anderen toe, dan wordt het een ander verhaal. Maar als je puur naar de basisopstelling kijkt, vraag ik me af waar hij moet spelen.”