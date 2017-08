‘Guardiola geeft ‘man van dertig miljoen’ tweede kans bij Manchester City’

De toekomst van Eliaquim Mangala leek lange tijd buiten Manchester te liggen. De verdediger was door Manchester City op de transferlijst geplaatst en mocht eigenlijk vertrekken. Manager Josep Guardiola lijkt zich nu bedacht te hebben, want the Guardian weet te melden dat de Fransman weer meetraint met de selectie van the Citizens.

Met Vincent Kompany, John Stones en Nicolás Otamendi heeft Guardiola de beschikking over drie centrale verdedigers, maar de Spanjaard zou Mangala graag willen houden als back-up. De Fransman werd afgelopen seizoen verhuurd aan Valencia en leek zich op te moeten maken voor een definitief vertrek uit Engeland. In eerste instantie hoefde Mangala ook niet mee te trainen met de selectie van Manchester City, maar Guardiola heeft zich toch bedacht.

Mangala werd in 2014 voor 30,5 miljoen euro overgenomen van FC Porto, maar speelde al sinds mei 2016 geen officiële wedstrijd meer voor the Citizens. In zijn eerste twee seizoenen bij Manchester City kwam hij nog redelijk veel aan spelen toe, maar onder Guardiola werd Mangala vorig seizoen overbodig. Manchester City staat nu nog wel open voor aanbiedingen op Mangala, maar geeft hem voorlopig een kans in het eerste elftal.

Dat geldt echter niet voor Samir Nasri, Wilfried Bony en Jason Denayer. Het drietal komt komend seizoen niet voor in de plannen van Guardiola en mag vertrekken. Zij trainen dan ook apart van de selectie, in afwachting van een transfer.