Juventus nadert vraagprijs voor Oranje-international

Een delegatie van AC Milan was vrijdagavond aanwezig bij het duel tussen Torino en Trapani in de Coppa Italia. I Rossoneri wilden met eigen ogen de prestaties van Andrea Belotti bekijken. (toro.it)

De transfersoap rond Philippe Coutinho gaat door. Liverpool lijkt hem niet te willen verkopen, maar heeft als het er dan toch van komt een transfersom van 150 miljoen euro in gedachten. (Daily Record)

Nu Paris Saint-Germain zich lijkt te versterken met Fabinho, is er geen plek meer voor Blaise Matuidi. Juventus wil hem al een tijdje binnenhalen en kan nu voor een bedrag tussen de 20 en 25 miljoen euro toeslaan. (Rai Sport)