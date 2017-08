Manchester United laat ‘tatoeage-rebel’ terugkeren naar thuisland

Manchester United laat Guillermo Varela terugkeren naar zijn oude club Peñarol, zo melden the Red Devils via officiële kanalen. Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel de Uruguayaanse topclub over moet maken naar Manchester. Varela stond sinds 2013 onder contract op Old Trafford.

Zijn verblijf in Engeland werd echter geen doorslaand succes. Varela speelde in vier jaar slechts elf wedstrijden in het shirt van Manchester United en werd tweemaal verhuurd: in 2014/’15 aan Real Madrid Castilla en afgelopen seizoen aan Eintracht Frankfurt. In Duitsland speelde de Uruguayaan uiteindelijk tien wedstrijden, maar om een curieuze reden moest hij eerder terugkeren naar Manchester United.

Varela had namelijk een tatoeage laten zetten, terwijl hij daar geen toestemming voor had van Eintracht Frankfurt. Toen de tatoeage begon te ontsteken, besloten die Adler hem uit de selectie zetten. “We kunnen het niet tolereren dat een speler de instructies van de trainer en de staf negeert. We overwogen zijn huurperiode te verlengen, maar dat zit er nu niet meer in. Guillermo’s uitleenbeurt zit erop”, reageerde technisch directeur Fredi Bobic in een verklaring.

Manchester United telde in 2013 2,4 miljoen euro neer om Varela los te weken bij Peñarol. Het contract van de 24-jarige rechterverdediger in Engeland liep nog tot 2018, maar het is onduidelijk of Manchester United nog een transfersom heeft ontvangen voor Varela.