Diego Costa wil via rechtszaal vertrek bij Chelsea in gang zetten

Het is geen geheim dat Diego Costa komend seizoen niet in de plannen van Chelsea-manager Antonio Conte voorkomt. Terwijl the Blues zaterdagmiddag met een thuiswedstrijd tegen Burnley aan het seizoen beginnen, traint de spits alleen in zijn geboorteland Brazilië. Ondertussen onderzoekt zijn advocaat alle mogelijkheden om een transfer voor elkaar te kunnen krijgen.

Ricardo Cardoso bevestigt tegenover EFE dat hij alle wettelijke mogelijkheden onderzoekt om een transfer van Diego Costa mogelijk te kunnen maken. “De manier waarop Diego Costa is medegedeeld dat hij niet meer nodig is, getuigt van weinig respect. Dit soort discriminerend gedrag maakt het voor hem onmogelijk om terug te keren naar Chelsea. We gebruiken alle wettelijke middelen om een vertrek mogelijk te maken en hebben een formeel transferverzoek ingediend”, zegt Cardoso.

Chelsea laat weten niks over de situatie te kunnen zeggen, omdat er een rechtszaak op komst is. De spits hoopt op deze manier zijn gewenste transfer naar Atlético Madrid te kunnen krijgen. Conte wilde op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Burnley niks kwijt over de situatie van Diego Costa. “Ik weet van niks”, liet de Italiaan weten, die Diego Costa middels een SMS liet weten dat hij niet meer nodig is in Londen.

Door het transferverbod van Atlético kan Diego Costa zich in ieder geval nog niet deze zomer bij de selectie van trainer Diego Simeone voegen. In dat geval zal de spits waarschijnlijk eerst een half jaar verhuurd worden, waarna hij zich in januari bij Atlético meldt. De Madrilenen moeten wel eerst tot een akkoord zien te komen met Chelsea en beide partijen liggen voorlopig nog wel behoorlijk uit elkaar. Ondertussen vrezen the Blues dat de spits met overgewicht terug zal keren uit Brazilië, zo meldt the Sun.