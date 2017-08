Ajax slaat terug: ‘We hebben hem een topaanbieding gedaan’

Ajax gaat het gevecht met Tottenham Hotspur aan om Davinson Sánchez te behouden. De Telegraaf meldt zaterdagochtend dat the Spurs zich met een bod van veertig miljoen euro in de Johan Cruijff ArenA hebben gemeld, maar dat Ajax niet van plan is om zich zonder slag of stoot gewonnen te geven. Het bod is afgewezen en de Colombiaan kan een verbeterd contract ondertekenen waardoor hij door het salarisplafond heen schiet.

“Ajax heeft Davinson een topaanbieding gedaan voor een nieuw contract”, legt directeur spelerszaken Marc Overmars uit. De bestuurder hoopt het team dat vorig seizoen de finale van de Europa League haalde zoveel mogelijk intact te houden en nam tot nu toe afscheid van Davy Klaassen en de van Chelsea gehuurde Bertrand Traoré.

Sánchez kwam vorig seizoen voor vijf miljoen euro over van Atlético Nacional en Ajax kan de stopper na slechts één seizoen dus alweer voor het achtvoudige doorverkopen. Het is de Amsterdammers er echter veel aan gelegen om de Colombiaan nog minstens één seizoen in de Eredivisie te houden. Ajax is dan ook bereid om daar ver voor te gaan: Sánchez kan zijn tot 2021 lopende contract tegen een sterk verbeterd salaris met een jaar verlengen.

Ajax hoopt door het contractvoorstel een signaal af te geven aan andere geïnteresseerde clubs. Overmars komt eveneens terug op zijn eerdere uitspraak dat hij aan een bedrag van veertig miljoen euro voor Sánchez denkt: de gewenste transfersom ligt hoger. Een vertrek helemaal uitsluiten durft de club echter niet, aangezien naast Tottenham ook onder meer Barcelona en Real Madrid zijn geïnteresseerd. Ajax lijkt met het nieuwe contractvoorstel in ieder geval hoe dan ook het onderste uit de kan te willen halen.