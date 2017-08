Pochettino grapt: ‘Ze gebruikten vast Google om uit te zoeken wie ik was’

De uitspraken van Danny Rose deden afgelopen week het nodige stof opwaaien in Engeland. In een interview met The Sun haalde de verdediger hard uit naar zijn club Tottenham Hotspur. Manager Mauricio Pochettino is het niet bepaald eens met Rose, maar zegt dat hij het zijn pupil inmiddels vergeven heeft.

“Dit is geen grap. Toen een speler als Eric Dier, tegenwoordig een international, vastgelegd werd, kende niemand hem. Dele Alli speelde in de League One, N’Golo Kanté ergens in Frankrijk. Van sommige topspelers had nog niemand twee of drie jaar geleden gehoord”, zegt Pochettino over de opmerking van Rose dat hij de meeste aankopen van Tottenham Hotspur moest googelen.

“Toen ik in Engeland kwam, wilden de mensen ook weten wie Maurico Pochettino was. Vijf jaar geleden wisten waarschijnlijk weinig mensen wie ik was. Ze gebruikten vast Google om dat uit te zoeken”, grapt de Argentijnse manager van the Spurs. “Je moet begrijpen dat Rose zijn mening gaf. Ik kan moeilijk bij iedere speler nagaan of hij gelukkig is. Uiteindelijk heeft de speler zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken en die heb ik aanvaard.”

“Ik ben vrij ontspannen, omdat het team heel gefocust is”, vervolgt Pochettino, wiens ploeg het zondagmiddag in de eerste speelronde van de Premier League opneemt tegen Newcastle United. “We willen graag bovenin meedraaien in deze competitie, de moeilijkste competitie ter wereld. Er is geen onenigheid binnen het team. Jullie hebben toegang tot de spelers, dus ga het maar aan ze vragen. Ik heb geen twijfels over het team.”