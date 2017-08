FC Utrecht meldt akkoord met PSG: ‘Hij kent het klappen van de zweep’

Jean-Christophe Bahebeck maakt tijdelijk de overstap van Paris Saint-Germain naar FC Utrecht. De club uit de Domstad huurt de voormalig jeugdinternational van Frankrijk, na enkele weken van intensief contact tussen de clubs.

"Jean-Christophe is een spits die het klappen van de zweep op hoge niveaus kent”, licht hoofdtrainer annex technisch manager Erik ten Hag toe op de clubsite. "Want hoewel hij pas 24 jaar is, speelde hij al meer dan honderd partijen in de competities van Frankrijk en Italië, deed hij de nodige Europa League-ervaring op en kwam hij zelfs drie keer in de Champions League in actie."

"Jean-Christophe is een centrumspits die zich ook op de flanken van het veld thuis voelt. Hij kijkt er naar uit om in de Eredivisie voor FC Utrecht te spelen en wij, op onze beurt, kijken uit naar de samenwerking met hem." Bahebeck werd in 2006 door PSG ontdekt bij amateurclub Persan en begon in de Onder-14. Hij doorliep de jeugdopleiding in de hoofdstad en via Paris Saint-Germain B veroverde de aanvaller, met Kameroense roots, vervolgens een plek in de hoofdmacht. PSG verhuurde de aanvaller de afgelopen jaargangen aan achtereenvolgens Troyes, Valenciennes, Saint-Étienne en Pescara.