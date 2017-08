Ziyech stellig: ‘Ik denk we als team verder zijn dan Feyenoord en PSV’

Ajax start het seizoen zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De Amsterdammers hebben inmiddels al drie seizoenen geen prijs weten te winnen, maar haalden vorig seizoen wel de finale van de Europa League. Volgens Hakim Ziyech is het de hoogste tijd dat Ajax weer eens een prijs gaat winnen.

“Ajax is een club die ieder jaar een prijs hoort te pakken. Dit is de afgelopen drie jaar niet gelukt en dat wordt nu wel weer eens tijd. Wij vinden als ploeg ook dat het moet”, zegt de middenvelder in gesprek met de NOS. Gevraagd welke prijs hij dan het liefst in de wacht zou willen slepen, antwoordt hij scherp. “Welke denk je? Als je een beetje logisch nadenkt, lijkt me dat heel duidelijk. Dan heb ik het over het kampioenschap.”

Ziyech denkt dat de Amsterdammers komend seizoen de beste papieren hebben om bovenaan te eindigen. “Ik denk dat we als team verder zijn dan Feyenoord en PSV. We kunnen de stijgende lijn van vorig jaar doorzetten. Ik schat onze kansen veel groter in”, vervolgt de middenvelder zijn verhaal. “Ik heb een redelijk eerste seizoen gehad in Amsterdam. Het kan altijd beter. Van alles, ik kan nog een completere speler worden.”

Met Marcel Keizer arriveerde deze zomer een nieuwe trainer bij Ajax, nadat Peter Bosz naar Borussia Dortmund was vertrokken. Ziyech is goed te spreken over Keizer, die er volgens hem kort op zit. “Dat is wel goed voor zo’n jonge ploeg. Hij heeft een goede visie en dat brengt hij over naar het team”, aldus Ziyech, die gelijkenissen ziet tussen Bosz en Keizer. “Ze hebben dezelfde visie, qua persoonlijkheid verschillen ze misschien wat. Qua voetbalvisie niet, daar zijn we wel blij mee.”