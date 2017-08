De Ligt blijkt spelletjesfanaat: ‘Daardoor ken ik alle clubs en alle spelers’

Matthijs de Ligt is een wandelende voetbalencyclopedie. De vandaag achttien jaar geworden verdediger van Ajax speelde in zijn jongere jaren heel veel spelletjes, van FIFA op de PlayStation tot Online Soccer Manager op de computer. "Daardoor ken ik alle clubs en alle spelers", vertelt De Ligt in gesprek met De Telegraaf. De tiener probeert het de laatste tijd iets los te laten en het voetbalnieuws minder op te zuigen.

"Het klinkt misschien raar voor een jongen van 18, maar vroeger vond ik het veel leuker om naar voetbal te kijken dan nu", verklaart De Ligt zijn gevoelens. "Voor mijn gevoel waren de spelers toen wat vrijer om in het veld hun eigen gevoel te volgen en is het nu allemaal heel tactisch. Misschien komt het ook doordat ik het WK van 2006 en EK in 2008 echt als jongetje beleefde en het nu werk is."

De Ligt heeft buiten het voetbal zijn vriendin, maar verder weinig hobby's. Het is niet meer verstandig om op de tennisbaan te staan, nu Ajax zijn topprioriteit heeft. "Ik moet daar nog wel een weg in vinden. Buiten het voetbal heb ik eigenlijk te weinig afleiding, vind ik zelf." Op vrije dagen zit hij meestal maar een beetje tv te kijken.

"Ik ben nog jong en als ik 22 of 23 ben heb ik misschien een gezin, waardoor ik vanzelf loskom van alleen maar Ajax", zo blikt de Oranje-international vooruit. "Maar dat is nu nog niet aan de orde. Dus moet ik ontspanning zoeken, waarbij ik wel mijn rust in acht neem. De ideale situatie is om me op de club volledig op het spelletje en mijn eigen ontwikkeling te focussen, maar daarbuiten toch mijn aandacht op iets anders te vestigen."