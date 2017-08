Ajax betaalt meer dan twee miljoen voor Johnsen: ‘Dat bedrag klopt niet’

SC Heerenveen bracht vrijdag naar buiten dat het Dennis Johnsen kwijt raakt aan Ajax. De vleugelaanvaller moet alleen nog medisch gekeurd worden in Amsterdam. In eerste instantie sprak Omrop Fryslan van een transfersom van twee miljoen euro, maar dat bedrag ligt volgens technisch manager Gerry Hamstra hoger.

“Wij doen nooit inhoudelijke uitspraken over contracten of bedragen maar die twee miljoen klopt niet. Het is hoger”, zegt Hamstra in gesprek met Omrop Fryslan. Het contract van Johnsen bij sc Heerenveen liep nog tot 2018 en de vleugelaanvaller was niet van plan om die verbintenis te verlengen. “We moeten dan een afweging maken en als er dan zo'n bedrag komt waarvan je zegt: Dat mag je niet laten lopen.”

“Het speelt al een aantal weken dus in die zin was het niet opmerkelijk, maar het zorgt wel voor mixed feelings. Aan de ene kant hoop je dat hij het eerste elftal haalt, maar aan de andere kant komt Ajax op het laatste moment voorbij”, stelt de technisch manager van de Friezen. Johnsen was in Heerenveen de beoogde opvolger van Sam Larsson, die ook op korte termijn lijkt te vertrekken.

Heerenveen nam de negentienjarige Noor in 2015 over van Rosenborg BK, de volgende tegenstander van Ajax in de Europa League. Johnsen speelde twee jaar in de jeugdopleiding van Heerenveen, maar een debuut in het eerste elftal bleef voorlopig uit. Hij zat al wel een aantal keer op de bank bij het eerste elftal van de Friezen.