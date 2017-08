VIDEO - Memphis Depay opent score in tweede overwinning van Lyon

Olympique Lyon is goed aan het nieuwe seizoen in de Ligue 1 begonnen. Een week na de 4-0 zege op RC Strasbourg (4-0) zegevierde het team van Bruno Génésio vrijdagavond met 1-2 over Stade Rennes. De openingstreffer kwam op naam van Memphis Depay, die daarmee zijn eerste treffer van het seizoen maakte.