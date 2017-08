‘Ik heb al vijf grote prijzen, nu ga ik voor de dubbel met Feyenoord’

Nicolai Jörgensen steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. De aanvaller wil weer topscorer van Nederland worden, maar bovenal veel prijzen met Feyenoord pakken. Een late transfer naar het buitenland is absoluut niet aan de orde. In Denemarken was men meer onder de indruk van de landstitel dan zijn 21 doelpunten. "Iedereen wist van het verhaal dat de club 18 jaar zonder kampioenschap was."

"Dat maakte de kampioensstory nóg mooier", zo vertelt Jörgensen in gesprek met De Telegraaf. De aanvaller hoopt dat hij de komende weken weer het net gaan vinden. In de voorbije voetbaljaargang was hij in de eerste twaalf Eredivisie-duels meteen goed voor tien treffers. "Het wordt alleen maar moeilijker om de prestatie van vorig seizoen te evenaren."

"Iedereen wil de kampioen verslaan. Krijg ik dubbele dekking? Dat mag, dan komt er voor andere spelers in ons team meer ruimte." Jörgensen doet niet meer aan zelfbescherming om de druk weg te houden. "Ik wil aan het eind van dit seizoen in totaal acht medailles in mijn prijzenkast hebben. Ik heb al vijf grote prijzen gewonnen in mijn carrière. In Nederland ga ik voor de dubbel met Feyenoord."