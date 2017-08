Topaankoop maakt indruk op PSV'ers: 'Hij heeft heel veel in zijn mars'

PSV is niet goed aan het nieuwe seizoen begonnen en dus zijn alle ogen gericht op Hirving Lozano. De topaankoop van de Eindhovenaren wordt gezien als dé speler die de haperende ploeg van Phillip Cocu op sleeptouw moet nemen. De Mexicaans international maakt in zijn eerste weken in ieder geval indruk op zijn ploeggenoten.

"Wat in het oog springt, is dat hij al zo volwassen is voor zijn leeftijd”, vertelt Jürgen Locadia over zijn collega op de flank, zaterdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "En dat hij kwaliteiten heeft, dat kan iedereen wel zien. Op de trainingen zie je al dat hij heel veel in zijn mars heeft."

Lozano is een voetballer met snelheid, met een actie en met scorend vermogen. "Hij heeft iets aparts, iets creatiefs in zich. We hebben er daar niet heel veel van in de selectie. En het knappe aan Lozano is, dat hij op snelheid ook het overzicht niet verliest", vertelt Luuk de Jong. "De eerste twee wedstrijden had hij het moeilijk, maar dat gold voor iedereen. Je kunt niet verwachten dat zo’n jongen het dan in zijn eentje even gaat laten zien."