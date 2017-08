Jörgensen looft Ajacied: ‘Niemand kan iets slechts van die jongen zeggen’

Nicolai Jörgensen en Kasper Dolberg worden als favorieten gezien om dit seizoen als topscorer van de Eredivisie te eindigen. De aanvaller van Feyenoord had in de afgelopen voetbaljaargang aan 21 treffers genoeg om als eerste op de topscorerslijst te eindigen, terwijl Dolberg 16 treffers in het tenue van Ajax produceerde.

"De druk op Dolberg is enorm, omdat de verwachtingen bij hem zo hoog zijn. Vooral van de Deense media. Maar hij doet het in mijn ogen geweldig", zo vertelt Jörgensen in gesprek met De Telegraaf. "Hij blijft onder alle omstandigheden zo koel en zo rustig. Niemand kan iets slechts van die jongen zeggen. Ik heb hem hoog zitten en ik denk ook dat hij aan alle verwachtingen gaat voldoen."

Dolberg heeft bij het Deense publiek een streepje voor, in de ogen van de oud-prof en analist Kenneth Perez, al is het niet een echte tweestrijd. "Je moet naar andere dingen kijken dan alleen goals. Er is een groot leeftijdsverschil tussen die twee. Nicolai heeft veel meer ervaring. Kasper, heb ik altijd gezegd, is heel bijzonder. Wat hem in Denemarken speciaal maakt, is zijn optreden in de Europese campagne van Ajax vorig seizoen. Daarmee heeft hij echt indruk gemaakt."