Gullit is benieuwd naar Feyenoord: ‘Toen vond hij het ineens niet zo leuk meer’

Ruud Gullit is blij dat de voorbereiding van de clubs op een nieuw seizoen achter de rug is. Nu de competitie begint, komen er hele andere wedstrijden en moet iedereen zich daadwerkelijk laten zien en gelden. Daar krijg Gullit als assistent-bondscoach van het Nederlands elftal een veel realistischer beeld van een international. "Ik ben daar best wel nieuwsgierig naar", zo vertelt de oud-aanvaller zaterdag in De Telegraaf.

"Mijn gevoel over het Nederlands elftal en de internationals is sowieso goed", zegt Gullit zaterdag, ruim twee weken voor de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. "Het is een belangrijke interland en vroeg in het seizoen, maar dat geldt voor Frankrijk net zo goed. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Wij moeten het gevoel van de wedstrijden tegen Marokko en Luxemburg meenemen en dat goede gevoel ook uitstralen."

Gullit is naar eigen zeggen heel positief over het klaren van de klus, iets wat clubtrainers

bij de start van de competitie eveneens willen uitstralen. Hij waagt zich echter niet aan voorspellingen. "Vaak genoeg ontstaat er uit ellende iets moois en daarom moet niemand PSV afschrijven. De Europese uitschakeling kan als voordeel hebben dat het team zich volledig kan focussen op de competitie en daar z’n voordeel mee doet."

Gullit is benieuwd hoe Feyenoord met de grotere druk en het hogere verwachtingspatroon omgaat. "Ik vergeet nooit dat Foppe de Haan bij Heerenveen altijd in de luwte kon werken en zich toen kwalificeerde voor de Champions League. Toen nam het verwachtingspatroon toe bij de Friese fans en vond hij het ineens niet zo leuk meer."