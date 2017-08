Tien dingen die je moet weten in aanloop naar Heracles Almelo - Ajax

Heracles Almelo en Ajax openen het seizoen zaterdagavond in een uitverkocht Polman Stadion, vanaf 20.45 uur. De club uit Amsterdam speelde in de voorbije decennia maar wat graag tegen de Almeloërs, zo blijkt uit de statistieken van Opta.

· De laatste overwinning van Heracles Almelo op Ajax in de Eredivisie dateert van 21 februari 1965. Nadien bleven de Almeloërs 28 edities (thuis en uit) zonder zege: 6 remises, 22 nederlagen.

· Ajax is de enige ploeg die de laatste vier openingsduels van een Eredivisieseizoen winnend afsloot.

· Heracles Almelo staat op 749 Eredivisie-doelpunten en kan tegen Ajax dus een mijlpaal bereiken. De Almeloërs waren in totaal echter maar drie keer trefzeker in de laatste negen Eredivisie-duels met Ajax.

· Ajax hield in de laatste tien wedstrijden buitenshuis in alle competities (inclusief de Europa League-finale) niet de nul en won in deze reeks slechts twee duels: drie remises, vijf nederlagen.

· Heracles Almelo verloor dit kalenderjaar al evenveel Eredivisie-duels in het Polman Stadion als in heel 2016: vier stuks.

· Joey Pelupessy is de enige veldspeler die sinds de start van 2015/16 in alle Eredivisieduels een basisplaats had: 68 keer.

· Nu Ron Jans (96 duels) en Peter Bosz (90 duels) niet meer actief zijn als trainers in de Eredivisie, is John Stegeman van het huidige trainersgilde de coach met de meeste Eredivisie-wedstrijden op kunstgras: 63.

· Klaas-Jan Huntelaar maakte op profniveau elf doelpunten tegen Heracles Almelo (alle competities meegeregekend). Tegen geen club of land was de aanvaller vaker trefzeker (ook 11 tegen Hamburger SV).

· Lasse Schöne was in zijn zestien Eredivisie-wedstrijden tegen Heracles direct betrokken bij elf doelpunten (zes goals, vijf assists), meer dan tegen elke andere tegenstander.

· Marco van Basten was de laatste Ajax-trainer die zijn eerste duel als hoofdcoach van de Amsterdammers niet wist te winnen (2008/09). Nadien wonnen John van ‘t Schip, Martin Jol, Frank de Boer en Peter Bosz allen bij hun Ajax-debuut in de Eredivisie.