Lyrische Wenger: ‘Ik houd van hem, als persoon en als voetballer’

Olivier Giroud zorgde vrijdag in een heus spektakelstuk in het Emirates Stadium voor het klassenverschil tussen Arsenal en Leicester City. De invaller nam de 4-3 voor zijn rekening en liet daarmee de Londense voetbaltempel ontploffen. Geen enkele voetballer maakte sinds de start van afgelopen seizoen meer doelpunten in de Premier League als invaller dan de Fransman: zeven stuks.

"Ik houd van hem, als persoon en als voetballer", zo verzekerde Wenger, die zijn landgenoot afgelopen seizoen hoe dan ook maar elf keer aan het startsignaal van een competitieduel liet verschijnen. "Hij is een fantastische kerel en erg betrokken. Hij wil niet weg en ik ben blij dat hij wil blijven. Ik heb op een gegeven moment wel de deur voor hem geopend, omdat we veel spitsen hadden, maar hij koos ervoor om te blijven."

Giroud kwam in de zomer van 2012 van Montpellier over en staat na 229 officiële duels op 99 doelpunten. De aanvaller was na afloop blij met zijn bijdrage als invaller. "Uiteraard wist ik dat ik een kans zou krijgen, dus we probeerden om Leicester City onder druk te zetten. We bleven erin geloven en bleven ook geloven in ons spel. Tot het einde hebben we moed getoond en godzijdank hebben we gewonnen."

Arsenal start het seizoen zodoende met een zege en hoop sowieso hoger ten eindigen dan in de afgelopen voetbaljaargang, waarin de Londenaren genoegen moesten nemen met een vijfde stek. Wenger weet niet hoe het seizoen eruit gaat zien. "Ik weet nog niet hoe goed iedereen is. Er zijn volgens mij zes à zeven ploegen die kampioen kunnen worden, dat maakt het juist zo leuk", zo benadrukte le Professeur. "Ieder punt dat je laat liggen, kan fataal zijn."