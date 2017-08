Peperdure Kroaat is plan C van zoekend Barcelona

Everton heeft zich wederom gemengd in de strijd om Nikola Kalinic. De spits van Fiorentina staat ook in de belangstelling van onder meer AC Milan. (Daily Mail)

Ivan Perisic, die Internazionale voor 55 miljoen euro mag verlaten, is namelijk ook in beeld.

Paris Saint-Germain is bereid mee te werken aan een transfer van Serge Aurier naar Internazionale, maar de Franse club wil dan wel dat Joao Mario de omgekeerde weg bewandelt. In Geoffrey Kondogbia heeft men geen interesse. (La Gazzetta dello Sport)