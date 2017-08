‘Delegatie van Tottenham praat in Amsterdam over Davinson Sánchez’

Tottenham Hotspur lijkt echt werk te maken van de komst van Davinson Sánchez naar Londen. Enkele dagen na een bericht van The Sun over de interesse in de verdediger van Ajax, verzekert de Daily Mirror vrijdagavond laat dat preses Daniel Levy momenteel in Amsterdam is om een eventuele deal inzake de Colombiaans international af te ronden.

Het is hoe dan ook onduidelijk hoe concreet de interesse in Sánchez is. Sky Sports meldt tegelijkertijd dat de komst van een centrale verdediger geen prioriteit van Mauricio Pochettino geniet, tenzij een andere centrumverdediger de gelederen verlaat. Zo is het maar de vraag of Kevin Wimmer zal aanblijven bij the Spurs. Sánchez zou niet meer dan 'een optie' zijn om een dergelijk vertrek op te vangen. Een tweet van Gerard Romero, een journalist in Spanje zonder enige connectie met de betrokken partijen, over een afgeronde deal à 35 miljoen euro wordt niet serieus genomen.

Pochettino staat vooral welwillend tegenover de komst van een rechtsback, na het vertrek van Kyle Walker naar Manchester City. De 21-jarige Sánchez kwam een jaar geleden voor iets meer dan vijf miljoen euro over van Atlético Nacional en had in zijn eerste contractjaar meteen een belangrijk aandeel in het goede seizoen van Ajax, ook al grepen de hoofdstedelingen naast alle prijzen.

Engelse media praten over transferbedragen van 35 à 40 miljoen euro voor Sánchez. Dat is ook min of meer de prijs die directeur spelersbeleid Marc Overmars in gedachten heeft, ook al is hij geen voorstander van het laten gaan van de Colombiaan. Ajax wordt ondertussen met een landgenoot van Sánchez in verband gebracht, de pas achttienjarige centrale verdediger Carlos Cuesta van Atlético Nacional.