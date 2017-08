Laat doelpunt van Dost helpt Sporting Portugal aan moeizame zege

Sporting Portugal heeft vrijdagavond ternauwernood drie punten kunnen pakken. Vijf dagen de overwinning bij Desportivo Aves (0-2) had het team van coach Jorge Jesus aanzienlijk meer moeite met de visite van Vitória Setúbal. Alleen een rake strafschop van Bas Dost, vier minuten voor tijd, kon voor het verschil zorgen. Het was voor de Nederlander zijn eerste competitietreffer van het seizoen.

In de eerste helft was er sprake van eenrichtingsverkeer richting het doel van Pedro Trigueira. Hoewel de thuisploeg, die zonder Marvin Zeegelaar aantrad, een uitstekende start kende, daalde het tempo naarmate de eerste helft vorderde. Het balbezit resulteerde slechts in een paar kansen. Vlak na rust kwam Vitória goed weg toen een van richting veranderde inzet van Adrien Silva op het aluminium belandde.

Sporting bleef domineren, maar Vitória hield stand en de fans in het José Alvalade begonnen nerveus te worden. Ook een goede invalbeurt van Seydou Doumbia hielp Sporting niet aan een doelpunt. Een charge van Nuno Pinto op Dost gaf echter de doorslag. De Nederlander nam zelf de strafschop en schoot zijn team vanaf de stip naar de tweede competitiezege van het seizoen.