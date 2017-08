Ajax-aanwinst moet zich aanpassen: ‘In Colombia gaat het ietsje langzamer’

Ajax maakte vrijdagavond voor 3,65 miljoen euro de komst van Luis Manuel Orejuela wereldkundig. De Colombiaanse rechtervleugelverdediger komt over van Deportivo Cali en voegt zich in Amsterdam onder anderen bij landgenoten Mateo Cassierra en Davinson Sánchez. Orejuela kan zijn geluk dan ook niet op.

"Ik ben heel gelukkig en blij dat ik bij deze club ben. Het is zo’n grote en belangrijke club in Europa. Daar hoop ik van te profiteren. Het is een immens geluk", wordt hij geciteerd door Voetbal International. Orejuela moet bij Ajax de concurrentiestrijd aangaan met aanvoerder Joël Veltman. "Ik ben een rechtsback, ben heel snel, ik houd van aanvallen en heb een goed schot."

De 21-jarige rechtspoot is onder de indruk van wat hij tot nu toe heeft gezien van zijn nieuwe club. "Ik weet dat het voetbal hier ook snel gaat. Wat ik heb gezien was supersnel. In Colombia gaat het ietsje langzamer, maar ik houd ervan, ik ben zelf een snelle speler en ik ga goed op de trainers en mijn collega's letten en dan denk ik dat ik me snel kan aanpassen. Ik geloof dat ik veel kan bijdragen", besluit Orejuela, die direct inzetbaar denkt te zijn. "In Colombia is de competitie al begonnen en daar heb ik al een paar wedstrijden gespeeld. Zodra de trainer me nodig heeft, sta ik klaar."