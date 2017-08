Elia steelt de show tijdens seizoensouverture Basaksehir

Eljero Elia heeft in de Süper Lig een bijzonder succesvolle seizoensouverture achter de rug met Medipol Basaksehir. De van Feyenoord overgekomen buitenspeler nam vrijdagavond in het thuisduel met Bursaspor het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening: 1-0.

Het betekende voor Elia alweer zijn tweede doelpunt in drie officiële wedstrijden deze voetbaljaargang. Nadat hij eind vorige maand al trefzeker was geweest tegen Club Brugge in de derde voorronde van de Champions League, tekende de flankspeler halverwege de eerste helft voor de 1-0 met een hard schot. Elia had de aanval zelf opgezet en gaf doelman Harun Tekin vervolgens geen kans in de korte hoek.

Basaksehir kreeg vervolgens in het eigen Fatih Terim Stadion via onder anderen Emmanuel Adebayor kansen op een tweede doelpunt, maar liet na om het duel definitief op slot te gooien. Het bezoek uit Bursa mocht daardoor blijven hopen op een resultaat, maar slaagde er uiteindelijk niet meer in een gelijkmaker te forceren.