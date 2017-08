Arsenal komt in slotfase bovendrijven op historische avond

Arsenal is ternauwernood ontsnapt aan puntverlies op de openingsspeeldag van de Premier League. Het elftal van Arsène Wenger keek vrijdagavond op eigen veld tegen Leicester City lang tegen een achterstand aan, maar wist uiteindelijk de rug te rechten en stelde de zege door doelpunten van invallers Aaron Ramsey en Olivier Giroud in de slotfase toch nog veilig: 4-3.

Voor het eerst in het 129-jarige bestaan van het hoogste niveau in Engeland werd het nieuwe seizoen ingeluid op de vrijdagavond en het publiek in het Emirates Stadium kreeg in een doelpuntrijke eerste helft waar voor zijn geld. Alexandre Lacazette wist al na twee minuten spelen de score te openen met het hoofd na een voorzet van Mohamed Elnen. De bezoekers maakten de achterstand echter vrijwel onmiddellijk ongedaan en namen op het half uur zelfs de leiding.

Shinji Okazaki trok de stand van dichtbij gelijk nadat Jamie Vardy de bal bij de tweede paal had teruggelegd met het hoofd, waarna de Engelse spits zelf voor de 1-2 tekende. Granit Xhaka leed op kinderlijke wijze balverlies, waarna Marc Albrighton aan de wandel kon met de het leder. De buitenspeler had vervolgens een perfecte voorzet in huis op Vardy, die met een hard schot in het dak van het doel zijn doelpuntenrekening dit seizoen wist te openen. Arsenal leek zo te gaan rusten met een achterstand, maar Danny Welbeck bepaalde in de slotseconden van de eerste helft toch nog anders met een intikker.

Arsenal moest het stellen zonder onder anderen Laurent Koscielny (geschorst) en Per Mertesacker (geblesseerd) en de ploeg oogde dan ook onzeker in de verdedigingslinie. Leicester was regelmatig gevaarlijk in de tegenaanval en kwam tien minuten na de onderbreking opnieuw op voorsprong. Vardy kroop bij een hoekschop van Riyad Mahrez voor zijn directe tegenstander en kopte de bal voorts in de verre hoek, achter Petr Cech.

The Gunners moesten vervolgens opnieuw in de achtervolging. Lacazette was na een uur dicht bij zijn tweede treffer van de avond, maar hij stuitte op Kasper Schmeichel, nadat de doelman in eerste instantie een poging van Alex Oxlade-Chamberlain onschadelijk had gemaakt. Wenger was ten einde raad en besloot twintig minuten voor tijd zowel Ramsey als Giroud te brengen en met het duo binnen de lijnen wist Arsenal het duel in de slotfase toch nog volledig te kantelen. Ramsey trok de stand zeven minuten voor tijd eerst gelijk op aangeven van Xhaka, waarna Giroud Arsenal twee minuten later met een rake kopbal alsnog de overwinning schonk.