Memphis Depay leidt met eerste doelpunt overwinning van Lyon in

Olympique Lyon heeft na twee speeldagen nog geen enkel punt laten liggen. Het team van Bruno Génésio was vrijdagavond ook te sterk voor Stade Rennes, dankzij onder meer een openingstreffer van Memphis Depay: 1-2. Kenny Tete maakte na 61 minuten zijn officiële debuut voor L'OL; de rechtsback nam de plaats van Rafael in.

De eerste helft leverde geen doelpunten op, maar na de onderbreking trok Olympique Lyon het duel naar zich toe. Na nog geen uur spelen kreeg het team van Génésio een vrije trap e, die uiteindelijk door Depay werd genomen. De inzet van de Nederlander werd van richting veranderd door Bertrand Traoré en was niet te stoppen voor Abdoulaye Diallo: 0-1.

Een kwartier voor tijd pikte Marian Diaz opnieuw een doelpunt mee. De aanvaller, in de seizoensouverture tegen RC Strasbourg (4-0) goed voor twee treffers, klom na een voorzet van Nabil Fekir vanaf rechts hoger in de lucht dan Hamari Traoré en knikte het leer diagonaal achter Diallo: 0-2. Benjamin Bourigeaud verkleinde in de slotminuten de nadelige marge, maar de bezoekers verlieten Roazhon Park hoe dan ook met drie punten.