ADO bezorgt Utrecht kopzorgen met hard spel: ‘Ze gingen over de schreef’

FC Utrecht hield vrijdagavond drie punten over aan het uitduel met ADO Den Haag (0-3), maar smet op de overwinning was het uitvallen van Anouar Kali en Yassin Ayoub. Beide middenvelders moesten de strijd nog voor het begin van de tweede helft staken vanwege blessureleed. Erik ten Hag was na afloop allerminst te spreken over het harde spel van ADO.

De trainer van Utrecht zag het tweetal geblesseerd uitvallen na grove charges van Danny Bakker. Beiden zullen het eerste duel met Zenit Sint-Petersburg van woensdagavond in de laatste voorronde van de Europa League vermoedelijk aan zich voorbij moeten laten gaan. "Kali loopt op krukken en Yassin heeft een hele dikke enkel. Dat ziet er niet goed uit richting woensdag", vertelde Ten Hag voor de camera van FOX Sports.

"Ik houd van mannelijk voetbal, maar ADO ging over de schreef en dan is het aan de arbitrage om daartegen op te treden", vervolgde de oefenmeester, die weigerde te beamen dat scheidsrechter Ed Janssen nalatig was geweest. "Dat laat ik aan de kenners over." Utrecht won door doelpunten van Cyriel Dessers en Sander van de Streek uiteindelijk met ruime cijfers in de Hofstad.

Van der Streek speelde vorig seizoen nog voor SC Cambuur. "Het verschil is niet supergroot, maar er is natuurlijk wel een aardig verschil", vergeleek de middenvelder de Jupiler League met de Eredivisie. "Beter kan je eigenlijk niet beginnen. Dit geeft een heerlijk gevoel. Ik kom altijd graag voor de goal en dat hij er dan ook meteen in vliegt is natuurlijk lekker."