Cambuur ontvangt ‘goede transfersom’ na droomtransfer voor Lilipaly

Stefano Lilipaly is niet langer speler van SC Cambuur. De middenvelder maakt op eigen nadrukkelijk verzoek de overstap naar het Indonesische Bali United . SC Cambuur ontvangt naar eigen zeggen 'een goede transfersom', zo maakt de club vrijdagavond via de officiële kanalen bekend.

De 27-jarige Lilipaly maakte eind januari van dit kalenderjaar de overstap van Telstar naar SC Cambuur. In het afgelopen half jaar kwam hij tot zestien optredens in het geel-blauw. "Het is altijd een droom van mijn vrouw en mij geweest om naar Indonesië te vertrekken en nu we trotse ouders zijn geworden van een gezonde baby was het voor ons nu of nooit", zo legt de middenvelder uit. "Het gevoel bleef knagen dat ik afgelopen winter al had moeten kiezen voor het avontuur in Indonesië en ook gezien mijn leeftijd gaan er niet veel kansen meer komen."

"De club en alle mensen daaromheen ga ik zeker missen en ben ik zeer dankbaar voor het mooie halve seizoen. Technisch directeur Gerald van den Belt benadrukt dat Cambuur er alles aan heeft gedaan om Lilipaly te behouden. "De wens om met het gezin naar Indonesië te vertrekken was echter zo vurig en vasthoudend dat we geen keus hadden en naar het menselijke aspect hebben gekeken. We wensen hem alle succes in Indonesië en gaan met alle technische mensen aan de slag om zijn positie op te vullen."