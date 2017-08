‘PSG laat Nederland links liggen en kiest satellietclub in België’

Paris Saint-Germain is in zijn zoektocht naar een satellietclub neergestreken in België. Volgens Goal wil de Franse topclub gaan samenwerken met Royal Excel Moeskroen, dat begin volgende maand, na het sluiten van de zomerse transferperiode, hoog bezoek kan verwachten uit Parijs.

Voorzitter Nasser Al-Khelaifi en technisch directeur Antero Henrique van PSG zullen dan naar België afreizen om bij de beleidsbepalers van Moeskroen te infomeren naar de interesse van de eersteklasser in een dergelijke samenwerking. Les Parisiens beschouwen Moeskroen als een uitstekende omgeving voor jonge talenten om zich te ontwikkelen. PSG heeft een voorkeur voor een satellietclub in de Belgische competitie, maar keek ook in Nederland rond voor opties.

Moeskroen werd in 2015 overgenomen door Pini Zahabi. De Israëlische zakenman verkocht de club een jaar later alweer aan zijn zoon Gil Zahavi en zijn neef Adar Zahavi, zij bezitten samen ongeveer negentig procent van de aandelen, en was onlangs nauw aanwezig rondom de transfer van Neymar naar PSG. Zahabi was regelmatig in beeld bij de presentatie van de Braziliaanse ster, die voor een recordsom 222 miljoen euro overkwam van Barcelona.