‘Het liefst wil ik dit seizoen al een basisplaats veroveren bij Ajax’

Frenkie de Jong hoopt dit seizoen definitief door te breken bij Ajax. De twintigjarige middenvelder kon in het tweeluik met OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League al rekenen op speelminuten en denkt klaar te zijn voor het grote werk, nadat hij het grootste gedeelte van zijn wedstrijden de afgelopen voetbaljaargang namens de beloften speelde in de Jupiler League.

De Jong kwam vorig seizoen slechts viermaal in actie in de Eredivisie. "Ik hoop dat ik dit seizoen vaker in het eerste ga spelen", zegt hij in aanloop naar de seizoensouverture van Ajax van zaterdagavond tegen Heracles Almelo in gesprek met AT5. "Ik moet dit seizoen veel in het eerste spelen en uiteindelijk een basisplaats veroveren. Het ligt gewoon aan jezelf. Ik moet gewoon zorgen dat ik beter ben dan de anderen"

De Jong maakte eind vorige maand met name indruk in de uitwedstrijd tegen Nice, toen hij zeventien minuten voor tijd als vervanger van Lasse Schöne het veld betrad. "Maar uiteindelijk is het wel het belangrijkste dat de trainer ook ziet dat ik in de basis moet, dus daar moet ik maar voor zorgen dan", vervolgt hij. "Ik vind het mooi dat de fans mij steunen en nu is het tijd om echt een basisplaats te krijgen. Het liefst wil ik dit seizoen al een basisplaats veroveren."