Ajax maakt miljoenenkomst van nieuwe concurrent voor Veltman officieel

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Luis Manuel Orejuela en Deportivo Cali, zo meldt de Amsterdamse club vrijdagavond via de officiële kanalen. De rechtsbenige verdediger tekende in Amsterdam een contract dat per direct ingaat en een looptijd heeft van vijf seizoenen, tot en met 30 juni 2022. De transfersom bedraagt 3,65 miljoen euro.

Orejuela, 21 jaar, voegde zich in 2012 bij Deportivo Cali, waar hij in augustus 2013 zijn debuut in de hoofdmacht maakte. De rechterverdediger brak een jaar geleden definitief door en had een belangrijk aandeel in de tweede plaats in het Torneo Clausura 2016. Dat leidde nog niet tot een oproep voor het Colombiaanse elftal. Bij Ajax zal hij de concurrentie met Joël Veltman aangaan.

Na het vertrek van Jairo Riedewald, Kenny Tete en Heiko Westermann zat Ajax behoorlijk krap in de verdedigers. Marcel Keizer gaf al meerdere malen aan dat hij er graag een defensieve kracht bij wilde hebben. Mateo Barac, een centrumverdediger annex linksback van NK Osijek, verbindt zich hoogstwaarschijnlijk niet meer aan Ajax.

Barac was al persoonlijk akkoord met Ajax over een verbintenis voor drie jaar, maar bij de medische keuring ontstond twijfel over de fysieke gesteldheid van de eenmalig Kroatisch international. Volgens Osijek-voorzitter Ivana Mestrovic is een overgang nu afgeketst. "Ik kan zeggen dat Mateo Barac niet naar Ajax gaat, dat slechts één van de vele clubs is die interesse hebben in deze speler."

Orejuela is de derde Colombiaan in de selectie van Ajax. Vorig jaar kwamen Davinson Sánchez en Mateo Cassierra al naar Amsterdam vanuit het Zuid-Amerikaanse land. Cassierra speelde voordat hij naar Ajax kwam ook voor Deportivo Cali.