NEC winkelt bij PSV en heeft verdediger ‘met goed gevulde rugzak’ binnen

NEC heeft de defensie van een nieuwe impuls voorzien. Suently Alberto, een 21-jarige linksbenige verdediger, komt over van PSV en heeft in Nijmegen een contract voor drie seizoenen getekend, tot en met 30 juni 2020. Alberto speelde sinds zijn zestiende voor de Eindhovenaren, die hem op zijn beurt overnamen van Sparta Rotterdam.

Alberto kwam in Eindhoven uit in achtereenvolgens PSV Onder-17 en PSV Onder-19. Op 28 maart 2014 debuteerde de verdediger in Jong PSV in de Jupiler League. Ruim een jaar later maakte hij ook zijn opwachting in de hoofdmacht van PSV, op 10 mei 2015 tijdens de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. In juni van datzelfde jaar brak PSV het contract open en werd zijn overeenkomst met drie jaar verlengd.

"Met Suently halen we onze derde linksbenige verdediger binnen die zowel centraal als linksback uit de voeten kan", vertelt technisch directeur Remco Oversier via de officiële kanalen van NEC. "Door zijn komst brengen we de juiste balans in de achterhoede aan en hebben we alle posities in de linie goed bezet. We zijn trots dat ook Suently bewust voor onze plannen kiest, boven een directe stap naar de Eredivisie. Met zijn drie seizoenen in de Jupiler League, zijn wedstrijden bij de nationale teams en het trainen bij het eerste elftal van PSV, brengt hij een goed gevulde rugzak met ervaring mee naar onze mooie club."