Tien dingen die je moet weten in aanloop naar PSV - AZ

PSV en AZ trappen hun Eredivisieseizoen zaterdag af onder het toeziend oog van niemand minder dan Diego Maradona. De Eindhovenaren verloren nog nooit de eerste drie officiële wedstrijden van een seizoen. Opta blikt vooruit op het duel in het Philips Stadion, waar om 18.30 uur wordt afgetrapt.

· PSV is de enige ploeg waar AZ sinds de aanstelling van John van den Brom nog geen enkel punt tegen pakte (zes duels).

· AZ verloor de laatste acht uitduels met PSV in de competitie en staat bovendien al 422 minuten droog op bezoek in het Philips Stadion. Het laatste Alkmaarse uitdoelpunt tegen PSV kwam van de voet van Adam Maher.

· PSV begint voor het eerst dit decennium het Eredivisieseizoen met een thuiswedstrijd, bij de laatste keer (2009/10) speelden de Eindhovenaren met 3-3 gelijk tegen VVV-Venlo.

· AZ was afgelopen Eredivisie-seizoen de enige ploeg met meer punten in uitduels (25) dan in thuiswedstrijden (24).

· PSV verloor voor het eerst sinds 1971/72 de eerste twee wedstrijden van een seizoen (alle competities). De Eindhovense club begon sinds de invoering van het betaald voetbal nooit een seizoen met drie opeenvolgende nederlagen.

· Phillip Cocu is de eerste coach die aan zijn vijfde opeenvolgende seizoen bij PSV begint (inclusief een korte afwezigheid in 2014 wegens ziekte) sinds Kees Rijvers, die PSV tussen 1972 en 1980 trainde.

· Luuk de Jong scoorde in de Eredivisie vaker tegen AZ dan tegen elk ander team (negen keer). De spits van PSV staat echter al acht wedstrijden droog in alle competities, ondanks 29 schoten.

· AZ sloot het afgelopen reguliere Eredivisie-seizoen af met twee nederlagen. De Alkmaarders leden in december 2015 voor het laatst drie opeenvolgende verliespartijen in de competitie.

· Daniel Schwaab speelde 23 Eredivisie-wedstrijden zonder te verliezen: zeventien zeges, zes remises. Geen enkele huidige Eredivisie-speler speelde meer duels zonder te verliezen dan de verdediger van PSV.

· Doordat Ron Jans niet langer actief is in de Eredivisie als trainer, is John van den Brom momenteel de coach met de meeste Eredivisie-wedstrijden achter zijn naam (163).