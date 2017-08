Van den Brom aapt NK Osijek niet na tegen PSV: ‘Dat zou raar zijn’

De Eredivisie gaat dit weekend weer van start en AZ wacht zaterdag meteen een moeilijke wedstrijd tegen PSV. Trainer John van den Brom weet dat de wedstrijd in het Philips Stadion zeer lastig gaat worden, maar kijkt desalniettemin uit naar de confrontatie met de ploeg van Phillip Cocu.

"Ik weet nog goed dat we vorig jaar uit tegen PSV behoudend gespeeld hebben om er zo lang mogelijk een wedstrijd van te maken", begint Van den Brom op de persconferentie vrijdag. "We wilden minder naïef spelen. Dat is gelukt, op de uitslag (1-0, red.) na." De oefenmeester stelt dat de voorbereiding van de Alkmaarders goed is verlopen en dat ze klaar zijn voor het duel met PSV.

Van den Brom zag PSV in Eindhoven verliezen van NK Osijek in de derde voorronde van de Europa League. "Ik was er toen van overtuigd dat ze die nederlaag tijdens de return recht zouden zetten. Dat is niet gelukt. PSV had het lastig tegen een compacte ploeg, want dat zijn we in de Eredivisie niet gewend. Wij gaan in ieder geval niet ineens compact spelen, dat zou raar zijn nadat we zeven weken met onze nieuwe speelstijl bezig zijn geweest."

Het verschil in speelwijze zit volgens Van den Brom op het middenveld; met de punt naar achteren in plaats van de punt naar voren. "Daardoor hebben we nu twee 'lopende middenvelders': Joris van Overeem en Guus Til. En Marko Vejinovic hebben we gehaald om met de punt naar achteren te spelen." Stijn Wuytens staat voortaan centraal achterin. "Ja, hij heeft de knop wat dat betreft wel omgezet. Ik vind Stijn opbouwend, koppend en in de duels goed. Hij staat naast een opgebloeide en fitte Ron Vlaar."