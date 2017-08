Middlesbrough strikt topscorer KNVB Beker als opvolger van De Roon

Middlesbrough heeft zich vrijdag officieel versterkt met Lewis Baker. De middenvelder wordt gehuurd van Chelsea, zo maakt Boro bekend. Diverse Engelse media maakten deze week melding van een huurperiode van twee seizoenen, maar Middlesbrough maakt de precieze duur niet expliciet bekend.

Bij Middlesbrough moet Baker de opvolger worden van Marten de Roon, die voor minstens 13,5 miljoen euro verkocht werd aan Atalanta. De club degradeerde vorig seizoen uit de Premier League en is zodoende komend seizoen in de Championship actief. Reading, Birmingham City en Aston Villa waren eveneens geïnteresseerd in Baker, terwijl West Ham United en Bournemouth hem naar de Premier League wilden halen. Zelf zag Baker de meeste kans op speelminuten echter weggelegd op het tweede niveau.

"Het wordt een mooi seizoen. In de Championship speel je veel wedstrijden", weet de 22-jarige vrijetrappenspecialist. "Ik wil mijn bijdrage leveren en hopelijk kunnen we terugkeren naar de Premier League. Deze kans kwam voorbij en het leek me een fantastische mogelijkheid. Ik hoop aan te kunnen tonen wat ik kan. Ik ga alles geven en hopelijk keren we terug waar we horen."

Baker kwam afgelopen twee seizoenen op huurbasis uit voor Vitesse. In Arnhem speelde hij in totaal 73 wedstrijden, waarin hij 20 keer scoorde en 11 assists verzorgde. Met Vitesse legde de middenvelder afgelopen seizoen beslag op de KNVB Beker en werd hij met vijf doelpunten topscorer van dat toernooi. Baker werd in 2005 door Chelsea overgenomen van Luton Town en doorliep de jeugdopleiding van the Blues. Hij werd eerder verhuurd aan Sheffield Wednesday en Milton Keynes Dons.