De Boer: ‘Bij Ajax was ik meer speler dan een coach of manager’

Frank de Boer is sinds deze zomer de manager van Crystal Palace. Het is de derde club die De Boer onder zijn hoede neemt, na zes seizoenen Ajax en een kortstondige periode bij Internazionale. Bij de Italiaanse topclub heeft hij maar 85 dagen mogen werken, maar De Boer claimt veel geleerd te hebben in zijn tijd bij i Nerazzurri.

"Iedere dag ben je een andere manager, je leert steeds bij", zegt De Boer in gesprek met de Daily Mail. "Toen ik bij Ajax begon, was ik meer een speler dan een coach of manager. Nu ben ik een echte manager." De Nederlander moet ervoor zorgen dat the Eagles dit jaar niet hoeven te vrezen voor degradatie, maar in de voorgaande jaren konden Alan Pardew en Sam Allardyce dat nauwelijks voorkomen.

"Toen ik met de voorzitter en de eigenaren ging praten, zeiden ze dat we jonge, talentvolle spelers de kans moeten bieden", vervolgt de 47-jarige oefenmeester. "De Premier League is een zware competitie, maar als je genoeg kwaliteit heb, kan je op je zeventiende of achttiende er klaar voor zijn. Veel spelers laten dat al zien, maar je moet ze eenmaal de kans geven."

Zaterdag wacht de eerste Premier League-wedstrijd voor De Boer, wanneer Huddersfield Town op Selhurst Park op bezoek komt. De kans is groot dat hij aanwinsten Timothy Fosu-Mensah en Jaïro Riedewald laat spelen. "Ik ben een manager die jonge spelers veel vertrouwen geeft. Ze moeten minuten maken in de Premier League. En wanneer ik het gevoel heb dat een speler het verschil kan maken met zijn kwaliteit, dan twijfel ik geen moment en stel hem op."